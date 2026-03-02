‘Capibaras Tour’ cruzará fronteras y llegará a Estados Unidos

La fuerza de la banda sinaloense y el carisma de dos de sus máximos exponentes están listos para cruzar la frontera.

El “Capibaras Tour”, proyecto que une en un mismo escenario a Chuy Lizárraga y José Ángel Ledezma “El Coyote”, anunció sus primeras fechas en la Unión Americana, marcando así el inicio de una nueva etapa en su trayectoria conjunta.

Las ciudades elegidas para este arranque internacional son Dallas, Texas, el 28 de marzo; Houston, Texas, el 29 de marzo; y Ontario, California, el próximo 6 de junio.

Tres escenarios clave para conectar con el público hispano que ha seguido de cerca la evolución de ambos artistas.

El concepto del tour nació como una celebración a la hermandad musical y a las trayectorias que han marcado al regional mexicano durante décadas.

Cada concierto se convierte en una experiencia festiva en la que predominan los grandes éxitos, la potencia vocal y el inconfundible sonido de la banda sinaloense.

En su paso por diversas ciudades de México, el espectáculo logró llenos totales y una respuesta favorable tanto del público como de la crítica especializada, que lo ha descrito como una propuesta sólida y dinámica dentro del género.

La combinación de estilos, la química sobre el escenario y la entrega total de ambos intérpretes han sido factores determinantes para su éxito.

Chuy Lizárraga, conocido por su energía y cercanía con el público, y El Coyote, reconocido por su potente voz y trayectoria impecable, logran en conjunto un equilibrio que conecta con distintas generaciones.

El repertorio incluye temas emblemáticos que han acompañado celebraciones, historias de amor y momentos memorables para sus seguidores.

La llegada del “Capibaras Tour” a Estados Unidos responde a la creciente demanda de espectáculos de calidad que mantengan vivas las raíces musicales mexicanas fuera del país.

Se anticipa que estas primeras fechas serán solo el comienzo de una gira más amplia que podría sumar nuevas ciudades en los próximos meses.