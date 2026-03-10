Capibaras Tour llena de música el Palenque de la Feria de San Luis Potosí

La música de banda volvió a hacer vibrar el Palenque de la Feria de San Luis Potosí con la llegada del Capibaras Tour, espectáculo que reunió en un mismo escenario a Chuy Lizárraga y José Ángel Ledezma “El Coyote”, quienes ofrecieron una noche cargada de energía, nostalgia y fiesta para el público potosino.

El recinto se llenó de ambiente desde los primeros momentos de la velada, cuando los asistentes comenzaron a corear los temas de ambos intérpretes, quienes han consolidado una sólida trayectoria dentro del regional mexicano.

A lo largo del concierto, Chuy Lizárraga y El Coyote llevaron al público por un recorrido musical que incluyó varios de los éxitos que han marcado sus carreras.

Esa noche, los asistentes acompañaron cada interpretación, creando una conexión constante entre el escenario y el público.

La producción del espectáculo estuvo pensada para que cada momento fuera disfrutado al máximo por los asistentes, quienes no dejaron de cantar y aplaudir durante varias horas.

El ambiente festivo convirtió el palenque en una auténtica celebración de la música de banda, ya que el show de el Capibaras Tour se ha posicionado como uno de los espectáculos más llamativos del género, al reunir en una misma gira a dos figuras representativas del regional mexicano que cuentan con una amplia base de seguidores.

Originario de Mazatlán, Chuy Lizárraga es considerado uno de los exponentes más reconocidos de la banda sinaloense, con una carrera que lo ha llevado a presentarse en importantes escenarios dentro y fuera de México.

Por su parte, José Ángel Ledezma “El Coyote”, también sinaloense, ha construido una trayectoria sólida dentro del género, destacando por su estilo interpretativo y por los éxitos que lo han acompañado a lo largo de los años.

Con presentaciones tanto en México como en Estados Unidos, el Capibaras Tour continúa recorriendo escenarios y reafirmando el gusto del público por la música de banda, llevando el sello sinaloense a distintas plazas del país.