Captan a Bad Bunny y su novia Gabriela Berlingeri en el arranque de Wimbledon 2026

El cantante puertorriqueño y su novia, la diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri, fueron captados en las gradas de la Cancha Central del All England Club durante el debut de Novak Djokovic frente al chino Wu Yibing. Las cámaras del lugar enfocaron a la pareja compartiendo el partido, una de sus escasas apariciones públicas en los últimos años.

La pareja ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores, evitando las alfombras rojas, las declaraciones públicas y los posts románticos en redes sociales. En su lugar, han dejado que sus contadas apariciones juntos hablen por sí solas, tal como ocurrió este lunes, cuando fueron captados disfrutando del arranque de Wimbledon 2026.

Si algo ha definido la historia de amor de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri es la discreción. Nunca han confirmado oficialmente su relación ni han revelado cuándo comenzó su romance.

La presencia de Bad Bunny en el palco no pasó desapercibida por otro motivo: apenas unos días antes, Djokovic había sorprendido al público al aparecer como invitado especial durante uno de los conciertos del artista en Londres, detalla quien.com

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, conoció a Gabriela Berlingeri en 2017, cuando coincidieron en un restaurante de Puerto Rico tras un concierto del dueto Zion & Lennox.

Con el paso del tiempo, Berlingeri dejó de ser únicamente su novia para convertirse también en una de sus colaboradoras creativas. Fue la fotógrafa de la histórica portada que Bad Bunny protagonizó para Rolling Stone en 2020 —la primera realizada por una mujer latina para la revista— y también participó con su voz en algunos de sus proyectos musicales.

En 2023, Bad Bunny inició una relación (muy pública) con Kendall Jenner, lo que llevó a sus fans a asumir que su historia con Gabriela había terminado.

Desde principios de 2026 ambos han sido vistos juntos en varias ocasiones. Gabriela asistió a importantes compromisos profesionales del cantante, incluidos los Premios Grammy, y posteriormente fueron fotografiados en Buenos Aires y Düsseldorf durante la gira europea del artista.

Ninguno de los dos ha confirmado públicamente si retomaron su relación sentimental, pero sus apariciones apuntan a una innegable reconciliación.

A pesar del enorme protagonismo que ha tenido este año, Bad Bunny continúa siendo extremadamente reservado respecto a su vida privada. En una entrevista con Vanity Fair publicada en 2023 explicó por qué evita hablar de sus relaciones personales.

“No me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de dar explicaciones a nadie”, declaró.