Captan a Belinda y Andrea Bocelli interpretando el tema ‘Bésame mucho’

Belinda se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un video viral. Y es que la estrella pop fue captada cantando Bésame Mucho con nada más y nada menos que Andrea Bocelli, afamado tenor italiano.
El encuentro entre los cantantes ocurrió previo a la presentación que tienen programada el miércoles 10 de junio en el Auditorio Nacional, esto como parte del Countdown Concert de la FIFA por el Mundial 2026.
Danna Vázquez, publirrelacionista de Belinda, grabó a los artistas cantando juntos y no dudó en compartir el momento en sus redes sociales.
Minutos después, no solo la estrella pop reposteó el video, también otros internautas y las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos aplaudieron la interpretación, otros resaltaron los logros de la cantante y no dudaron en mencionar a Ángela Aguilar, señala milenio.com
@programa_hoy ¡Ganando como siempre! @Belinda
♬ sonido original - HOY
“Ángela: pero yo llevo cantando ópera desde los 4 años... Como siempre mi Beli, una reina.” “Ganando como siempre, hermosa Belinda.” “Beli en todas partes un día con Shakira, con Tom Hanks y ahora con Andrea Bocelli.” “¿Por qué Andrea cantaría con Belinda si ella ni siquiera estudió ópera desde los tres años? Beli está en su mejor momento, todos la aman”.
Y es que Belinda no solo participará en el concierto especial de la FIFA , también tendrá un momento estelar en la inauguración del Mundial 2026 junto a Los Ángeles Azules, Shakira, Alejandro Fernández, J Balvin, entre otros.
De hecho, recientemente fue captada conversando con Shakira en el backstage de los ensayos. Eso no es todo, pues también anunció que formará parte de Toy Story 5, pues interpretará a un nuevo personaje de la saga en español: Lilypad.
Se trata de un espectáculo musical organizado por la FIFA para celebrar el inicio de la justa mundialista, así como la unidad de las tres sedes mundialistas: México, Estados Unidos y Canadá.
El evento se llevará a cabo este miércoles 10 de junio. En el caso de México, se realizará en el Auditorio Nacional en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).