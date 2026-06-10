Captan a Belinda y Andrea Bocelli interpretando el tema ‘Bésame mucho’

Belinda se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un video viral. Y es que la estrella pop fue captada cantando Bésame Mucho con nada más y nada menos que Andrea Bocelli, afamado tenor italiano.

El encuentro entre los cantantes ocurrió previo a la presentación que tienen programada el miércoles 10 de junio en el Auditorio Nacional, esto como parte del Countdown Concert de la FIFA por el Mundial 2026.

Danna Vázquez, publirrelacionista de Belinda, grabó a los artistas cantando juntos y no dudó en compartir el momento en sus redes sociales.

Minutos después, no solo la estrella pop reposteó el video, también otros internautas y las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos aplaudieron la interpretación, otros resaltaron los logros de la cantante y no dudaron en mencionar a Ángela Aguilar, señala milenio.com