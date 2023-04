En este sentido cabe precisar que, no se ve qué es lo que hay dentro de la caja, sin embargo, algunos especulan que podría tratarse de un anillo para la rapera de 29 años: “El anillo de compromiso”, “Tan divinos”, “Ella se me hace sencilla ¡y no se ve interesada! Qué lindos”, son algunos de los mensajes que escribieron los internautas.

No obstante, algunos otros seguidores recordaron que no es la primera vez que Nodal compra una pieza en dicha tienda. “No creo que sea el anillo de compromiso. En esa tienda venden otro tipo de joyas. Pero más bien será una pieza para él de esas placosas”, apuntó un seguidor.

Hasta el momento ni Cazzu ni Nodal han dado más pistas sobre qué hacían en dicha joyería, tampoco el establecimiento ha publicado el video completo, o bien, dado más detalles del momento que vivió la pareja.

Lo que queda claro es que a Christian Nodal le gusta el lujo y por los costos no tiene ningún problema ya que no escatima. Hay que recordar cuando en mayo del 2021, el cantante se lució y le dio el anillo de compromiso a su ex novia, Belinda, una argolla valuada en 3 millones de dólares.