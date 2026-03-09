Captan a hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula en el aeropuerto

La actriz Aracely Arámbula fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México acompañada por sus dos hijos, Miguel y Daniel.
Intentando pasar desapercibida, la actriz llegó con lentes oscuros, gorra, chamarra y cubrebocas, pero fue reconocida cuando se encontraba en el mostrador de la aerolínea.
En ese momento, dos jóvenes se acercaron a ella con gran familiaridad, lo que llamó la atención de la prensa presente. Minutos después se confirmó que se trataba de Miguel, de 19 años, y Daniel, de 17 años, quienes nunca antes habían sido captados por las cámaras del programa Ventaneando.
Al darse cuenta, Arámbula reaccionó de inmediato y les pidió que se dirigieran al fondo de la sala para evitar que fueran grabados o fotografiados. Pero ya habían sido captados.
En el video se observa que Miguel, su hijo mayor, incluso se colocó un cubrebocas para cubrir su cara. Más tarde, trascendió que Aracely habría pedido apoyo al personal de la aerolínea para que sus hijos ingresaran por una puerta distinta y separados de ella, con el fin de evitar que fueran identificados por los reporteros, de acuerdo con quien.com.
Mientras la actriz esquivó a los medios sin ofrecer declaraciones y luego se retiró del lugar, las cámaras lograron captar a los jóvenes siendo guiados por personal del aeropuerto hacia la sala de abordar a través de una puerta alterna.