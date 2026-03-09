Captan a hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula en el aeropuerto

La actriz Aracely Arámbula fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México acompañada por sus dos hijos, Miguel y Daniel.

Intentando pasar desapercibida, la actriz llegó con lentes oscuros, gorra, chamarra y cubrebocas, pero fue reconocida cuando se encontraba en el mostrador de la aerolínea.

En ese momento, dos jóvenes se acercaron a ella con gran familiaridad, lo que llamó la atención de la prensa presente. Minutos después se confirmó que se trataba de Miguel, de 19 años, y Daniel, de 17 años, quienes nunca antes habían sido captados por las cámaras del programa Ventaneando.

Al darse cuenta, Arámbula reaccionó de inmediato y les pidió que se dirigieran al fondo de la sala para evitar que fueran grabados o fotografiados. Pero ya habían sido captados.