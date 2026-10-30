Captan a la actriz Sarah Paulson grabando escenas en la Ciudad de México

Sarah Paulson fue vista este jueves grabando material en las calles de la Ciudad de México, con un atuendo negro que llevó a los fans a especular que podría tratarse de contenido relacionado con American Horror Story.
La actriz permanece en territorio mexicano después de su visita de días atrás junto a Kim Kardashian para promocionar la serie Todo Vale.
La presencia de Sarah Paulson en la capital se extendió más allá del evento promocional realizado en Soho House, lo que explica que las cámaras volvieran a captarla en distintos puntos de la ciudad esta semana.
Las imágenes, difundidas por usuarios en redes sociales, muestran a la actriz desplazándose por calles capitalinas mientras es seguida de cerca por un equipo de grabación, señala infobae.com
Usuarios en redes sociales señalaron que el atuendo oscuro de Sarah Paulson guarda similitud con los looks que la actriz ha utilizado en distintas temporadas de American Horror Story, serie en la que ha interpretado personajes como Cordelia Goode.
Ryan Murphy, creador de la franquicia de terror, mantiene una colaboración artística constante con Sarah Paulson desde el estreno de la primera temporada en 2011. Esa relación profesional alimenta las especulaciones de los fans, que interpretan cualquier aparición pública de la actriz vestida de negro como una posible pista sobre nuevo contenido de la serie.
En la temporada 13 de la antología, titulada American Horror Story: 13, Sarah Paulson interpretó entre seis y siete personajes distintos, entre ellos una nueva versión de Cordelia Goode, retomada de las entregas Coven y Apocalypse.
Ese antecedente reciente mantiene fresco en la memoria de los seguidores el vínculo entre la actriz y el vestuario oscuro característico de la franquicia.
La teoría circuló con fuerza entre cuentas de fanáticos dedicadas a seguir la producción de Ryan Murphy, quienes compararon fotograma por fotograma el corte y la textura del vestido negro con prendas utilizadas por Sarah Paulson en temporadas anteriores de la serie.
Algunos perfiles especializados en la franquicia señalaron coincidencias en los detalles brillantes de la tela, similares a los que la actriz ha lucido en apariciones públicas vinculadas a American Horror Story.
La rapidez con la que se propagó la teoría entre los seguidores refleja el nivel de atención que mantiene la base de fanáticos de la serie, acostumbrada a rastrear cualquier pista visual sobre nuevas temporadas antes de un anuncio oficial por parte de la cadena o la producción.
Sarah Paulson llegó a la capital mexicana esta semana para presentar la segunda temporada de Todo Vale junto a Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts.
El encuentro con medios se realizó en Soho House, pese a una tormenta que retrasó el desarrollo del evento y obligó a modificar la logística original prevista junto a la alberca del recinto.