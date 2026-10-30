Captan a la actriz Sarah Paulson grabando escenas en la Ciudad de México

Sarah Paulson fue vista este jueves grabando material en las calles de la Ciudad de México, con un atuendo negro que llevó a los fans a especular que podría tratarse de contenido relacionado con American Horror Story. La actriz permanece en territorio mexicano después de su visita de días atrás junto a Kim Kardashian para promocionar la serie Todo Vale.

La presencia de Sarah Paulson en la capital se extendió más allá del evento promocional realizado en Soho House, lo que explica que las cámaras volvieran a captarla en distintos puntos de la ciudad esta semana. Las imágenes, difundidas por usuarios en redes sociales, muestran a la actriz desplazándose por calles capitalinas mientras es seguida de cerca por un equipo de grabación, señala infobae.com Usuarios en redes sociales señalaron que el atuendo oscuro de Sarah Paulson guarda similitud con los looks que la actriz ha utilizado en distintas temporadas de American Horror Story, serie en la que ha interpretado personajes como Cordelia Goode.

La actriz fue vista en las calles de México.