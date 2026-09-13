Captan a Lady Gaga por primera vez con su bebé

Lady Gaga apareció públicamente con su bebé por primera vez en el norte de California, acompañada por Michael Polansky. Las imágenes, difundidas recientemente, confirman la paternidad de la pareja, quienes buscan mantener un perfil discreto durante este nuevo capítulo familiar.

La galardonada artista estadounidense protegió cariñosamente al recién nacido durante un paseo familiar por la región. La acompañaron su prometido y un círculo cercano de amistades, en un intento por evadir la presencia de los fotógrafos.

La cantante y Michael Polansky mantienen una relación desde hace varios años, caracterizada por su discreción ante los medios. Aunque rumores sobre su posible paternidad circulaban desde hace semanas, estas fotografías representan la primera confirmación visual.

Las imágenes, difundidas por diversos medios internacionales, mostraron a la intérprete sosteniendo firmemente al infante envuelto en una manta contra su pecho. La pareja aceleró el paso para evadir a los fotógrafos, buscando refugio de los reflectores públicos.