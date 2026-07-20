Captan a Piqué viendo el show de Shakira en la final del Mundial 2026

Mientras la cantante colombiana Shakira acaparaba los reflectores sobre el escenario, en el medio tiempo de la final del Mundial 2026, Gerard Piqué fue captado observando el espectáculo acompañado por sus hijos, en el Estadio Metliffe de Nueva Jersey.

La escena rápidamente se viralizó en las redes sociales, en un video que los muestra al pequeño Sasha cantando Dai Dai, mientras su padre se le ve discreto, sin ningún tipo de expresión.

Durante la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Piqué sigue desde las gradas la actuación de Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del torneo junto al cantante Burna Boy.

El ex futbolista español, ex esposo de Shakira, llegó al estadio alrededor de las 11:43 horas acompañado de sus dos hijos para presenciar tanto la final como el espectáculo musical, de acuerdo con información difundida por Unotv.com.