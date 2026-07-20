Captan a Piqué viendo el show de Shakira en la final del Mundial 2026

Mientras la cantante colombiana Shakira acaparaba los reflectores sobre el escenario, en el medio tiempo de la final del Mundial 2026, Gerard Piqué fue captado observando el espectáculo acompañado por sus hijos, en el Estadio Metliffe de Nueva Jersey.
La escena rápidamente se viralizó en las redes sociales, en un video que los muestra al pequeño Sasha cantando Dai Dai, mientras su padre se le ve discreto, sin ningún tipo de expresión.
Durante la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Piqué sigue desde las gradas la actuación de Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del torneo junto al cantante Burna Boy.
El ex futbolista español, ex esposo de Shakira, llegó al estadio alrededor de las 11:43 horas acompañado de sus dos hijos para presenciar tanto la final como el espectáculo musical, de acuerdo con información difundida por Unotv.com.
En varias de las grabaciones compartidas por usuarios en redes sociales se aprecia a los menores siguiendo con atención la presentación de su madre, mientras Piqué permanece observando el escenario con una actitud discreta y sin realizar gestos llamativos.
La presencia de Milan y Sasha también llamó la atención porque uno de los videos virales muestra a Sasha cantando parte de la canción interpretada por Shakira durante el medio tiempo, una escena que fue ampliamente comentada por los internautas.
Otro de los aspectos que alimentó la conversación en redes sociales fue la ausencia de Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué, pues se especulaba que asistiría luego de que fueron vistos juntos en Estados Unidos. Sin embargo no existe información que indique que ella haya asistido al estadio.
El interés por las imágenes de Piqué y Shakira también tiene un componente simbólico. La relación entre ambos comenzó precisamente durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el entonces defensa de la selección española participó en la grabación del videoclip de “Waka Waka (This Time for Africa)”, canción oficial de aquella Copa del Mundo.
Con el paso de los años formaron una familia y tuvieron dos hijos, Milan y Sasha. Sin embargo, en junio de 2022 anunciaron oficialmente su separación mediante un comunicado conjunto, poniendo fin a una relación de casi doce años. Desde entonces, cada coincidencia pública entre ambos suele despertar un enorme interés mediático.