Captan a Willem Dafoe disfrutando del partido del Boca Juniors

Su reacción fue captada cuando Boca abrió el marcador tras una jugada iniciada por Exequiel Zeballos, quien asistió por la banda izquierda a Lautaro Blanco para el 1-0.

El reconocido actor celebró los goles y se metió en el clima de la cancha. Lejos de pasar desapercibido, Willem Dafoe se mostró involucrado con el ambiente del estadio, incluso vistiendo una playera de local del conjunto xeneize .

La Bombonera vivió una visita inesperada y de lujo. Willem Dafoe, reconocido actor estadounidense, asistió al estadio de Boca Juniors para presenciar el duelo ante Newell’s Old Boys, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura, aprovechando su estadía en Argentina.

Las cámaras lo mostraron celebrando con entusiasmo, contagiado por la euforia del público local. Minutos más tarde, con el partido ya 2-0 gracias al penal convertido por Leandro Paredes, los hinchas cercanos a su palco comenzaron a corear “el Duende es bostero”, en alusión a su famoso personaje, señala elimparcial.com

El actor respondió entre risas, además de hacerse parte de los cánticos de la hinchada que no dejó de prestarle atención durante todo el encuentro.

La imagen de Willem Dafoe festejando los goles de Boca se volvió una de las postales más comentadas de la noche. Su visita reforzó una vez más el magnetismo de La Bombonera, como uno de los estadios más pasionales.

La presencia del actor en el país se debe al estreno de He Souffleur, una película independiente dirigida por el cineasta argentino Gastón Solnicki, lo que lo llevó a recorrer distintos puntos emblemáticos de Buenos Aires, entre ellos, el mítico estadio de Boca.

Dafoe es una de las figuras más respetadas de Hollywood, con una carrera marcada por papeles icónicos como Norman Osborn (El Duende Verde) en Spider-Man, el sargento Elias en Platoon, además de sus actuaciones en He Lighthouse, La última tentación de Cristo, He Florida Project y Pobres criaturas.