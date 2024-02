El actor y comediante oriundo de Dallas, Texas, es un reconocido por participar en filmes como Anaconda (1997), Armageddon (1998), Meet the parents (2000), Zoolander (2001), Los Cazanovias (2005), You, me and Dupree (2006) entre muchas otras.

La visita de Wilson a México no solo deja ver su gusto por conocer la cultura local, involucrándose también en la vida normal de las personas. Según testimonios de usuarios en X, el actor no se limitó a los espacios tradicionalmente turísticos, sino que optó por adentrarse en barrios y sitios menos conocidos, lo que alimentó aún más el entusiasmo de los locales y visitantes que tuvieron la oportunidad de interactuar brevemente con él.