“La cosa más bonita y pequeña”, es el mensaje que ha elegido Cardi para anunciar que el 7 de septiembre dieron la bienvenida a una más en la familia. A pesar de que su relación no está en el mejor momento, la cantante y el rapero han dejado de lado sus diferencias para recibir a la pequeña, de la que aún desconocemos el nombre.

La intérprete de Bodak Yellow compartió de compartir con sus seguidores que estaba embarazada.

“¡Con cada final viene un nuevo comienzo! Me has traído más amor, más vida y sobre todo ¡renovado mi poder! ¡Me has recordado que puedo tenerlo todo! Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión”.

Cardi y Offset, en pleno divorcioLa cantante solicitó el divorcio al rapero y de acuerdo con People, aclararon que, a pesar de que circulaban rumores de infidelidad por parte de Offset, no era una decisión tomada por dichas acusaciones, sino que “se había estado gestando durante mucho tiempo”.

Además, la neoyorkina ha pedido la custodia de los dos hijos mayores de la relación, aunque aún no se sabe si pedirá también la de la recién nacida.