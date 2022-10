Carín León anuncia duetos con Camilo y Mon Laferte

Carín León sigue trabajando en duetos, y ahora, anunció que está preparando colaboraciones con Camilo y Mon Laferte, aunque aún no revela fecha de estreno.

Fue el propio cantante sonorense quien anunció estas colaboraciones en un encuentro con la prensa, tras haber cantado en la fiesta de 15 años de la hija de Saúl “Canelo” Álvarez. El interprete sonorense habló sobre sus nuevos proyectos y reveló un poco de las sorpresas que prepara para sus fans.

“La verdad nos pusimos una buena, hubo una buena borrachera inolvidable, compartimos con el campeón, con mis compadre Eduin, Beto Vega y ahí varios amigos que hace mucho no veía desde que venía a Guadalajara, fue una bonita noche, nos llevamos una bonita noche, nos sentimos en familia y nos traemos una buena borrachera hasta las 7 de la mañana”, comenzó por contar Carín León a la prensa.

Luego, los medios presentes le preguntaron sobre sus próximos proyectos y aseguró que tiene la idea de fusionar su género con el de otros artistas, por lo que prepara algunas colaboraciones internacionales.

“Viene algo con Mon Laferte, viene algo con Camilo, vienen cosas interesantes, pero al rollo de Carín más aterrizado con lo que hacemos con la bandera de México bien envuelta”, aseguró León.

El cantante no ha revelado cuándo se estrenarán estas dos canciones nuevas, ni si vendrán acompañadas de un disco, pero queda claro que su colaboración con Mon Laferte se venía fraguando desde hace tiempo y es que la cantante ya había expresado su interés por trabajar con él.

“Me gusta mucho Carín León, he estado oyendo un montón de su música últimamente, y mi mejor amigo Jalil, es el que todo el tiempo me pasa música, y ahora soy super fan y me encantaría colaborar con él”, dijo la intérprete chilena que se nacionalizó mexicana hace unos meses.

Estos duetos se sumarían a los que ya tiene Carín León con artistas como Banda MS, Pancho Barraza, entre otros. Mientras que por su parte, Camilo ya ha dejado claro que le gustó el regional mexicano, pues ya colaboró con El Fantasma y Los Dos Carnales.

Visitó Mazatlán

Carín León estuvo esta semana en Mazatlán, donde grabó junto a El Mimoso, Pancho Barraza, Larry Hernández y El Flaco, entre otros, el proyecto Desde la playa vol. 2, en un conocido restaurante del Malecón.