Carín León hizo vibrar a más de 100 mil personas durante el cierre del Fan Fest de Monterrey

Carín León fue el artista encargado de cerrar la programación del evento organizado como parte del Mundial FIFA 2026, en Monterrey.
De acuerdo con cifras que compartió el gobernador de Nuevo León, Samuel García y medios como Milenio, más de 100 mil personas se reunieron en el Parque Fundidora para presenciar el espectáculo.
Con este evento, la ciudad puso punto final a una de las sedes de celebración más concurridas del torneo, donde la música acompañó a la afición durante toda la competencia.
Carin León abrió el espectáculo con el tema “A través del vaso”, canción que dio inicio a una noche en la que repasó algunos de los éxitos más conocidos de su trayectoria.
El escenario contó con una producción que incluyó un despliegue de luces, pantallas con visuales renovados y elementos gráficos personalizados con el logotipo del cantante.
A lo largo del concierto, miles de asistentes acompañaron cada interpretación y mantuvieron un ambiente de celebración en el Parque Fundidora.
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Durante el concierto, el intérprete sonorense incluyó temas que forman parte de su repertorio más popular.
Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con “La boda del huitlacoche”. Al comenzar la canción, el área principal del recinto se convirtió en una pista de baile donde familias, parejas y grupos de amigos participaron de manera conjunta, creando una de las postales más representativas del cierre del Fan Fest, de acuerdo con elimparcial.com.
El concierto de Carin León representó el cierre oficial de la cartelera musical organizada durante el Mundial FIFA 2026 en Monterrey.
En el escenario del Parque Fundidora participaron artistas nacionales e internacionales que complementaron las actividades deportivas y recreativas para los aficionados.
Entre los nombres que formaron parte de la programación destacaron Imagine Dragons, Chayanne y Enrique Iglesias, además de artistas locales y regionales como MC Davo y Los Payasónicos, quienes participaron en distintos días de la celebración.