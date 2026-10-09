Carín León lanza edición deluxe de Muda

Carín León, originario de Hermosillo, ha buscado desde sus inicios trascender las fronteras del regional mexicano, fusionando su estilo con otros géneros musicales. Esta búsqueda ha caracterizado su carrera y su anterior producción, “Muda”, que recibió amplio reconocimiento.

El nuevo lanzamiento, disponible a través de Socios Music, llega cinco meses después de la publicación de “Muda”, disco que le valió al cantante dos nominaciones a los Latin GRAMMY 2026: Álbum del Año y Grabación del Año por el tema “Desde Que Te Tengo”.

Carín León expande su propuesta musical con “MudaH”, edición deluxe de “Muda”, su álbum nominado al Latin GRAMMY. Este material, disponible en plataformas digitales desde octubre, suma cinco temas nuevos que fusionan géneros, demostrando su versatilidad artística.

”Seguimos jugando con la música como nos gusta hacerlo, sin ponerle tantas etiquetas ni pensar de dónde tiene que venir cada sonido”, expresó Carín León. “Este disco tiene mucho de mis raíces, pero habla un lenguaje mucho más universal”, añadió el artista, refiriéndose a la combinación de pop, rock, salsa y corridos en el material.

La carta de presentación de “MudaH” es el tema “Atte El Insuperable”, una colaboración con el artista colombiano Ryan Castro. Se trata de un corrido que incorpora charchetas y narra una historia de despecho desde la picardía y el orgullo.

Carín León comentó sobre la colaboración: “¡Qué mejor que sumar a mi compa Ryan Castro! Un colombiano que tiene una energía y una manera de hacer música que me gustan mucho”. Agregó que “juntar esos dos mundos en ‘Atte El Insuperable’ estuvo bien divertido”.

Ryan Castro también compartió su experiencia: “Siempre me ha gustado experimentar con sonidos diferentes y explorar nuevas formas de hacer música. Con Carín todo fluyó muy natural y logramos juntar dos estilos que, aunque vienen de mundos distintos, tienen mucho en común”.

Además de “Atte El Insuperable”, “MudaH” incluye otras cuatro canciones. “Ya No Llora” es una salsa tumbada que aborda la superación de una ruptura amorosa.

”Miss Mierda” presenta una balada pop alternativa que evoluciona a un pop-rock, describiendo una descarga sentimental. Por su parte, “El Bolero” es una balada pop centrada en la capacidad de volver a amar.

Finalmente, “Echando A Perder Se Aprende” es una balada pop con elementos mexicanos y destellos de hip-hop. Este tema musicaliza el instante después de una despedida.

En “MudaH”, el amor continúa siendo el eje temático central. Sus diversas facetas, como la devoción, picardía, despecho, orgullo y dolor, están representadas en los 19 temas que componen la producción completa.

El lanzamiento de esta edición deluxe ocurre cinco meses después del disco “MUDA”. Este material original fue el que le otorgó a Carín León las nominaciones a los Latin GRAMMY por Álbum del Año y Grabación del Año con “Desde Que Te Tengo”, una balada pop con texturas mexicanas que expresa gratitud por encontrar el amor.