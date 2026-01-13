Carín León lidera la lista de nominados en Premio Lo Nuestro 2026 con 10 nominaciones

La ceremonia se llevará a cabo el 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami y será transmitida en vivo por Univision y ViX. El público puede participar en la votación hasta el 26 de enero, a través del sitio oficial del premio, donde se eligen a los ganadores de 44 categorías.

El mexicano Carín León lidera la lista de los Premios Lo Nuestro 2026, al obtener 10 nominaciones en la edición número 38 del galardón, junto con artistas como Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, de acuerdo con la lista oficial difundida por Univision, empresa organizadora del evento.

Este año, Premio Lo Nuestro se presenta bajo el lema “Honrando lo que somos”, una consigna que busca destacar la identidad cultural latina y la conexión con las raíces. El concepto coincide con la línea musical de Carín León, quien ha mantenido una base en la música mexicana mientras amplía su presencia en colaboraciones internacionales y géneros híbridos, de acuerdo con elimparcial.com.

El enfoque de esta edición responde a la evolución de la música latina reciente, marcada por cruces entre lo tradicional y lo global.

Carín León compite en 10 categorías, que abarcan reconocimientos generales, música mexicana y colaboraciones con artistas de distintos géneros:

Categorías generales

Artista Premio Lo Nuestro del Año Comparte categoría con figuras como Shakira, Karol G y Bad Bunny.

Canción del Año Nominado por el tema “El Amor De Mi Herida”.

Álbum del Año Por su producción “Palabra De To’s (Seca)”.

Colaboración “Crossover” del Año Por “Lost In Translation”, junto a Kacey Musgraves.

La Mezcla Perfecta del Año Por “El Vino De Tu Boca”, en colaboración con Alejandro Sanz.

Canción del Año – Pop/Rock Por su participación en la nueva versión de “Vivir Sin Aire” con Maná.

Nominaciones en Música Mexicana

Artista Masculino del Año – Música Mexicana, compite con artistas como Christian Nodal y Alejandro Fernández.

Canción del Año – Música Mexicana De nueva cuenta por “El Amor De Mi Herida”.

Colaboración del Año – Música Mexicana Por “Si Tú Me Vieras”, junto a Maluma.

Álbum del Año – Música Mexicana Nominado por “Palabra De To’s (Seca)”.

La votación está abierta al público y se puede realizar hasta el 26 de enero de 2026 en el sitio oficial de Premio Lo Nuestro, donde los usuarios podrán apoyar a sus artistas favoritos en las distintas categorías habilitadas.