Carín León revela parte de su setlist para sus conciertos de Las Vegas

Carín León reveló la primera parte del setlist para su importante residencia en la Sphere de Las Vegas, donde será el primer artista latino en encabezar el recinto con siete presentaciones programadas para septiembre de 2026.

El intérprete sonorense, a través de su cuenta de Instagram, compartió una lista inicial de 17 canciones, invitando a sus seguidores a practicar los temas. La publicación generó expectación sobre las piezas musicales restantes que conformarán el repertorio completo para sus conciertos. Se espera que la segunda parte del setlist sea revelada en los próximos días.

La residencia de Carín León en la Sphere de Las Vegas representa un momento significativo en su carrera. El artista será el primer latino en encabezar un espectáculo en este recinto, consolidando su presencia en la escena musical internacional.

El cantante indicó en su publicación que el resto del setlist podría ser revelado entre hoy y mañana, por lo que sus seguidores permanecen atentos a sus redes sociales para conocer la lista completa de temas que interpretará.

Entre las 17 canciones anunciadas se encuentran éxitos de su trayectoria y temas recientes, mostrando la diversidad musical del artista. La selección incluye algunos de sus temas más reconocidos, así como canciones que representan distintas etapas en su carrera.

Las canciones reveladas son: A través del vaso, Me la aventé, Ojos cerrados, Como lo hice yo, Alch sí, Decreté, Ahí estabas tú, She Hurts Like Tequila, Secuelas de amor, Love to Be Loved, Ruca, Ese vato no te queda, La buena, El amor de mi herida, Casi oficial, No es por acá y Cuando la vida sea trago.

La residencia de Carín León en la Sphere contempla siete presentaciones en septiembre de 2026. Las fechas específicas son:

Viernes 4 de septiembre de 2026

Sábado 5 de septiembre de 2026

Domingo 6 de septiembre de 2026

Jueves 10 de septiembre de 2026

Viernes 11 de septiembre de 2026

Sábado 12 de septiembre de 2026

Domingo 13 de septiembre de 2026