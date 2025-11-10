Carín León rinde homenaje a Juan Gabriel en su concierto en Bogotá

El cantante mexicano Carín León llevó a Bogotá su fiesta mexicana con un espectáculo en el que hubo mariachi y un homenaje a Juan Gabriel, que los colombianos aplaudieron

Ante más de 39 mil personas dio la bienvenida: “¡Bienvenidos a otra cita más con su terapeuta de confianza!”, exclamó Carín León en la primera parte del concierto, que hace parte de su gira ‘Boca Chueca Tour’ y es su segundo en Bogotá, tras debutar en 2024.

Entre los invitados se encontraron Carlos Rivera, Silvestre Dangond, y Kany García, quienes acompañaron al cantante a celebrar la hermandad entre México y Colombia con varios éxitos como “Primera Cita”, “El amor de mi herida” y “Te lo agradezco”.

Tres horas de baile y música compartió con los bogotanos, y uno de los momentos más icónicos fue cuando León enalteció a la cultura mexicana trayendo consigo el tema de “La Farsante” de Juan Gabriel.

Esta no es la primera vez que el sonorense hace referencia a ‘El Rey del Pop Latino’, pues se conoce que el cantante, es un fiel admirador de este, habiendo realizado covers de canciones como “Así Fue” y “Quisiera saber”.