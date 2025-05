Carín León se pronuncia respecto a la cancelación de corridos bélicos

En medio del controversial debate sobre la cancelación de estas melodías, el cantante señaló que aunque no apoya la censura total, sí considera que es necesario establecer medidas que permitan poner mayor atención en la influencia de dicho género.

“La verdad creo que sí se tiene que tener una regulación debido a que ya los hijos le pegan a los padres ahorita. Entonces creo que yo desde niño si hubiera escuchado una canción de esas, cuando hubiera yo de niño cantando una canción de esas, mi papá me hubiera regresado de una cachetada”, dijo

El cantante considera que lo que hace falta es un control de qué consume la juventud y sobre todo una desintoxicación de tanta pantalla, detalla elimparcial.com

“Yo creo están consumiendo en redes cosas que no más no. Por ejemplo, para una mente de un niño o de un joven. Desgraciadamente, creo que se ha tenido que tomar una censura o una revelación. Que no estoy de acuerdo, pero creo que es un paso necesario porque creo que también es ir para atrás, pero creo que tenemos que ir para atrás para reconstruir y reestructurar la libertad de expresión”, resaltó el sonorense.

Por otra parte, durante la conferencia de prensa que ofreció en Colombia para anunciar el concierto que dará en el Estadio Nemesio Camacho, León contó el impacto que tuvo su reciente encuentro con Pati Chapoy.

“Creo que el ícono que es y la figura que es para nosotros los mexicanos. Estaba temblando, casi también, la manera y la autoridad que tiene la señora para hacer entrevistas y todo el profesionalismo. Pero encantados, también una tipaza, una persona con la que convivimos también en ese showcase y la pasamos genial, pero encantados”, señaló.

En la emisión de espectáculos de TV Azteca también informaron que Carín sorprendió al público colombiano al hacer una aparición inesperada en el concierto de Maluma, donde ambos interpretaron por primera vez su nueva colaboración musical titulada Si tú me vieras.