El cantante Carín León obtuvo una tercera nominación a los Premios Grammy por su álbum Muda. Con este disco, competirá por primera vez en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino, consolidando su trayectoria musical internacional y marcando un hito artístico.

Esta nueva nominación representa un paso significativo para el intérprete originario de Hermosillo, quien anteriormente ganó dos gramófonos consecutivos en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana, en 2025 por Boca Chueca, Vol. 1 y en 2026 por Palabra de To’s (Seca).

La carrera de Carín León ha visto una expansión notable en los últimos años, con su música trascendiendo las fronteras de la música regional mexicana para explorar nuevos horizontes. Su álbum MUDA, ahora nominado, es un reflejo de esta evolución, integrando diversos géneros y colaboraciones con figuras internacionales.

”Carín León continúa haciendo historia en la música internacional y recibió su tercera nominación a los Grammy Awards, esta vez por su álbum Muda, con el que competirá por primera ocasión en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino”, informó su disquera.

La producción contiene 14 canciones donde Carín León explora estilos musicales como pop, soul, ska, salsa, disco y carranga. El disco incluye colaboraciones con artistas como Juanes y Rawayana, mostrando una intención de experimentar más allá de la música mexicana.

La nominación actual se suma a una serie de logros recientes. El artista participó en la 27 Entrega Anual de los Latin Grammy en Las Vegas, donde compartió escenario con Juanes y Vivir Quintana. En esa ceremonia, fue nominado a Álbum del Año por MUDA y Grabación del Año por Desde Que Te Tengo.

Durante la misma semana de los Latin Grammy, Carín León recibió cuatro certificaciones multiplatino de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA). Destaca la certificación de 28 veces Platino para su canción Primera Cita. Sus álbumes Colmillo de Leche, Boca Chueca, Vol. 1 y Palabra de To’s también obtuvieron certificaciones de Platino.

Hasta la fecha, el cantante acumula cuatro Latin Grammy y dos Premios Grammy. La 69 edición de los Premios Grammy se realizará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles, California, donde León buscará su tercer gramófono y el primero en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino.