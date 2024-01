Peso Pluma, Carin León, Santa Fe Klan, J Balvin forman parte del cartel de artistas que participarán en el Festival Coachella 2024.

El Coachella Valley Music and Arts Festival compartió la lista de artistas que estará encabezado por Lana Del Rey, Tyler, The Creator, Doja Cat y No Doubt este 2024.

La versión de este año del festival también contará como es habitual con varios actos latinos, como Peso Pluma, J Balvin, Ice Spice, Bizarrap, Deftones, Carin Keón, Young Miko, Kevin Kaarl, Santa Fe Klan, Son Rompe Pera, Red Pears y Eddie Zuko se encuentran en el cartel entre los actos latinos.