“Hoy es un día especial, diferente con muchas emociones encontradas y un gran orgullo de saberte, hijo mío, nominado al Oscar con tu película Raya. ¡Gracias por estas lágrimas de felicidad que provocas en mí!!! Te amo y te admiro. Felicidades!!!”, escribió la productora.

El proyecto competirá a Mejor Película Animada con Encanto de Jared Bush, Byron Howard; Flee de Jonas Poher Rasmussen; Luca de Enrico Casarosa y The Mitchells vs. the Machines de Mike Rianda.

El largometraje se estrenó en el 2021 y cuenta la historia de la joven Kelly Marie Tran en su intento por reconstruir una gema mágica cuyo poder puede acabar con unas criaturas malignas llamadas Druun que convierten todo ser viviente en piedra. Para restaurar la magia, la protagonista busca la ayuda de Sisu Awkwafina, el último dragón viviente.