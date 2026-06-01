Carlos Bonavides se defiende por recibir la Pensión del Bienestar

En recientes días el famoso actor Carlos Bonavides fue tema de conversación por haber declarado que se inscribió al padrón de beneficiarios de dicho programa impulsado desde el gobierno federal como un apoyo para los adultos mayores.

En una conversación con Gustavo Adolfo Infante, el recordado intérprete de ‘Huicho Domínguez’ estuvo más que dispuesto a responder toda la polémica que protagonizó cuando reveló ser parte del padrón de la Pensión del Bienestar.

En su oportunidad el famoso aclaró que dicho dinero es un derecho constitucional, el cual está respaldado desde el año 2020, de manera que no había nada de malo en que también fuera acreedor a tal recurso al ser parte del sector de adultos mayores.

“Es un derecho constitucional y ¿Por qué negarnos? Ese dinero nos pertenece y es producto de un movimiento, para no hablar de política. Todos tenemos derecho”.

Domínguez, de 85 años, especificó que él mismo solicitó el apoyo porque le representaba una certeza de manutención, lo cual viene a complementar las reiteradas solicitudes de empleo, ante la falta de oportunidad, que ha hecho públicamente.

“Yo la solicité porque la necesito y porque cada que me la dan me cae muy bien”.

Además agregó que aunque a muchos les parezca poco la cantidad recibida, para él resulta sumamente oportuna al exponer que ha vivido momentos de crisis en donde ha llegado a tener en la ‘bolsa’ menos de 20 pesos.

“Los que tienen mucha lana dicen: ‘¡Ay, ¡qué son 6 mil pesos!’, pues 6 mil pesos. Yo traía 15 pesos hoy nada más. No critiquen”.

El actor de telenovelas como ‘El premio mayor’ no ha ocultado su historia de vida, en donde los excesos le llevaron a perder diversos aspectos de aquella estabilidad construida en la década de los 80 y 90 cuando más ‘brilló’ en la pantalla chica.

Domínguez incluso se ha sincerado respecto a los vicios que ha enfrentado, así como los errores cometidos como pareja; sin embargo, todo ello le trajo consecuencias que actualmente todavía arrastra, pues perdió todo.

Ahora el actor se pone, en ocasiones, con un letrero en el centro de la Ciudad de México para ‘vender’ saludos, pero no se limita a ofertas de su rubro al mencionar que está dispuesto a “barrer” en caso de ser necesario para ganarse un sustento.