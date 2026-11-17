Carlos Rivera obtuvo su primera nominación a los GRAMMY Awards en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana, por su disco ¡VIDA MÉXICO!. Este reconocimiento llega para el cantante originario de Huamantla tras más de dos décadas de trayectoria en la industria musical.

La Recording Academy reconoce un proyecto que rinde homenaje a la identidad, las tradiciones y la riqueza musical de México. La producción discográfica tiene un significado personal al estar dedicada a la memoria del padre del artista.

Esta nominación se suma a una serie de logros recientes para Carlos Rivera, quien ha consolidado su carrera en la música. En 2024, el artista fue nominado al Latin GRAMMY por el tema Ahora, interpretado junto a David Bisbal y Pablo Preciado, demostrando su alcance internacional.

El álbum ¡VIDA MÉXICO! no solo celebra la cultura mexicana y retoma elementos de la música tradicional, sino que también posee un significado personal al estar dedicado a la memoria de su padre, se detalló en el comunicado de prensa.

El disco, lanzado el 5 de marzo de 2026, integra 16 canciones donde Rivera celebra la cultura mexicana. El mariachi es uno de los protagonistas centrales de la propuesta musical.

La producción incluye colaboraciones con figuras de la música nacional. Participan Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Ana Bárbara, Marisela y Natalia Lafourcade. Este encuentro reúne distintas generaciones y estilos.

Rivera también participó como compositor de todas las canciones del álbum, acompañado por otros autores. La propuesta combina sonidos tradicionales con elementos contemporáneos. Esto busca mantener vigentes las expresiones musicales mexicanas.

Otros logros del cantante incluyen tres premios en los HEAT Latin Music Awards durante 2026. Recibió galardones como Mejor Artista Masculino y Álbum del Año por ¡VIDA MÉXICO!. También fue reconocido por Mejor Video Musical con Sin Despedida, su colaboración con Alejandro Fernández.

En los Premios Billboard de la Música Latina 2026, Rivera participó en el homenaje a Juan Gabriel. En esa ocasión interpretó Me Nace del Corazón. La ceremonia se realizó el 22 de octubre en Miami.