Carlos Rivera rendirá tributo a las ‘Leyendas’ de la música

Durante meses, Carlos Rivera ha estado trabajando en un proyecto musical que define como histórico para su carrera, se trata de una producción musical en la que rendirá tributo a las leyendas de la música.

Desde hace un par de semanas el cantante ha tenido en suspenso a sus seguidores, pues ha hecho publicación tras publicación de su nuevo proyecto pero no ha dado muchos detalles, sin embargo, este lunes por fin adelantó de qué se trata este proyecto que tanto lo emociona.

Fue a través de sus historias de Internet que Carlos Rivera empezó anunciar su proyecto que lleva por nombre “Leyendas”, mismo que le llena el corazón, tanto que se le desbordó la emoción al anunciarlo.

“Por fin les vamos a poder contar en que hemos estado trabajando todos estos meses, es un proyecto que realmente me llena el alma, me llena el corazón, me llena de alegría y que ya quería compartírselos, es un proyecto que creo que para mi carrera va hacer histórico”, explicó Carlo Rivera.

Otro de los detalles que se saben es que el productor Julio Reyes Copello, quien ha trabajado con grandes estrellas como Jennifer López, Marc Anthony, Christina Aguilera o Alejandro Sanz, y ha sido ganador de premios Grammy, forma parte de este proyecto “Leyendas”.

Durante el anuncio, Carlos Rivera soltó el primer tráiler en el que se aprecia su voz diciendo: “Honrar a las grandes leyendas de nuestra música es un deber de todos aquellos que seguimos el camino que ellos trazaron, y este es mi tributo para ellos, leyendas”.

Hasta el momento no se sabe la fecha de estreno, ni quiénes serán los artistas homenajeados en esta producción, pues Carlos planea ir soltando los detalles poco a poco, así lo dijo en los comentarios de la publicación del adelanto, donde sus fans le cuestionaron sobre estos datos.

Por otro lado, Carlos Rivera estrenó junto a Banda MS la versión acústica de No me pidas perdón misma que reúne más de dos millones y medio de reproducciones en Youtube.