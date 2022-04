$!Carlos Rivera se despide de ‘José el soñador’

Además le dedicó una palabra a su novia, Cynthia Rodríguez, con quien se ha consolidado como una de las parejas más famosas del espectáculo.

“A Hiromi, que me llevó a ver esta obra y gracias a ello llegué a un lugar que no hubiera imaginado; por supuesto hoy a Alejandro Gou por invitarme a soñar contigo y hacer este sueño de José realidad y al amor de mi vida Cynthia: yo sueño mucho, pero tú me inspiras a tener más sueños, te amo”.

Develan placa

Esa noche acudió a la actriz y cantante Danna Paola, quien fue invitada a la revelación de placa en las 50 representaciones del musical, quien además de aplaudir el trabajo del conjunto, fue testigo de la despedida de Carlos Rivera como protagonista de la obra.