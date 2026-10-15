Carlos Rivera será operado de las cuerdas vocales

El cantante mexicano Carlos Rivera será operado de la cuerda vocal izquierda a mediados de noviembre. La lesión, que no mejoró con reposo, lo obliga a una pausa en su carrera y a posponer varios conciertos de su gira internacional.

El artista informó de esta situación a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde compartió los detalles de su estado de salud y explicó las razones que lo llevaron a posponer varias presentaciones programadas inicialmente para octubre y noviembre.

Los primeros malestares de Rivera surgieron en julio, durante su gira por España, cuando empezó a notar su voz más ronca de lo habitual y experimentó dificultades para cantar durante sus conciertos. Fue entonces cuando acudió a revisión médica.

"Tuve una lesión en mis cuerdas vocales. Esta lesión me complicó los últimos conciertos a la hora de cantar, yo no sabía por qué estaba más ronco de lo normal (...) Me fui a revisar y encontraron que tenía esta lesión en la cuerda izquierda”, explicó el cantante durante la transmisión.

Tras recibir el diagnóstico inicial, los médicos le recomendaron mantener un estricto reposo vocal durante varias semanas con la esperanza de que la lesión sanara sin necesidad de una intervención. Esta indicación lo llevó a posponer sus conciertos en Colombia, Guatemala y El Salvador.

"Me prohibieron hablar durante las últimas dos semanas, no podía generar sonido para no lastimar y ver si de esa manera me recuperaba”, compartió Rivera sobre las indicaciones que recibió de los especialistas para proteger su voz.

Sin embargo, después de una nueva evaluación médica, el artista recibió la noticia de que la lesión no había presentado la mejoría esperada. Ante este panorama, los médicos decidieron que la microcirugía era la única opción para tratar el problema.

Rivera explicó que la intervención quirúrgica requiere cuidados especiales debido a la delicadeza de las cuerdas vocales y la importancia de su voz para su carrera. “Lleva mucho cuidado, especialmente por ser la parte más delicada de un cuerpo humano. El tema aquí es que va a ser a mediados de noviembre y esto me imposibilita poder hacer los dos conciertos de Ecuador, Costa Rica, Monterrey y Querétaro”, señaló.

Debido a la cirugía y el tiempo de recuperación que necesitará, el intérprete anunció cambios en su agenda de noviembre. Las presentaciones programadas para el 7 de noviembre en Guayaquil, Ecuador, y el 14 de noviembre en San José, Costa Rica, serán pospuestas.

Asimismo, el concierto del 28 de noviembre en Monterrey, México, también será reprogramado. En el caso de la presentación que tenía prevista para el 26 de octubre en el palenque de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, el cantante informó que fue cancelada definitivamente, ya que no existía la posibilidad de moverla de fecha.

Pese a los problemas de salud que enfrenta, el artista confirmó que aún podrá cumplir con algunas de sus presentaciones antes de someterse a la cirugía, siempre y cuando mantenga los cuidados necesarios y siga estrictamente las indicaciones médicas.