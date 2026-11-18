El cantante Carlos Rivera se someterá a una microcirugía en Boston, Estados Unidos, con el especialista que atendió a Adele y Steven Tyler. El procedimiento busca corregir una lesión en sus cuerdas vocales, esperando retomar los escenarios en febrero próximo.

Rivera explicó que sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales, aunque no se trata de nódulos. La operación es necesaria para revisar zonas que requieren atención y evitar futuras complicaciones, a pesar de que la lesión inicial ya está prácticamente superada.

La intervención quirúrgica coincide con un momento importante en la carrera del artista, pues recientemente obtuvo su primera nominación al Grammy Americano en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana por su producción ¡Vida México!, dedicada a su padre.

“Lo que a mí me pasó es que justamente en la laringología tuve una hemorragia, pero no es que sangras, es que se rompen unos vasitos dentro de las cuerdas, que esto tiene que ver no por mala técnica, no por una mala práctica”, explicó Carlos Rivera.

El cantante detalló que la operación permitirá al médico revisar con precisión las zonas afectadas, con el objetivo de recuperarse por completo y continuar su carrera sin riesgo de otra hemorragia.

“Hoy estoy recuperado prácticamente de esa lesión, pero ya con esto ahora sí el doctor puede ver dónde están esos pequeños problemas porque es una microcirugía, y bueno, pues tiene que ser para que no me vuelva a pasar, para que pueda seguir haciendo esto”, comentó el artista. Durante la entrevista, Rivera también compartió que encontró en Boston al especialista que atendió a las figuras internacionales Adele y Steven Tyler, quienes atravesaron por una complicación similar.

Después de la cirugía, el intérprete deberá permanecer varias semanas sin hablar para permitir que sus cuerdas vocales se recuperen. Aunque tendrá que llevar el proceso con calma, ya tiene una fecha aproximada para regresar a los escenarios.

“Estaré eso sí unas cuantas semanas sin poder hablar para poder recuperar después del procedimiento, y bueno, primero Dios ahora en este fin de año recibir a mi hija, poder hablar, poder cantar, poder hacer lo que pueda, digo no puedo hacer un concierto todavía, pero yo creo que para febrero por ahí estaré de vuelta en los escenarios”, adelantó.

Al preguntarle a Carlos Rivera si su esposa, Cynthia Rodríguez, viajaría con él para estar a su lado durante la operación, el cantante explicó que ella ya no puede volar debido a la etapa avanzada de su embarazo. Algunos integrantes de su familia y de su equipo de trabajo lo acompañarán en Boston.

La cirugía llega justo cuando Carlos Rivera vive un momento significativo en su trayectoria. El cantante consiguió su primera nominación al Grammy Americano en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana por ¡Vida México!, una producción que tiene un significado personal.

El intérprete habló de la emoción que sintió al recibir la noticia y reconoció que no pudo contener las lágrimas. Después de años esperando una oportunidad de este tipo, su nombre apareció entre los nominados de la Academia de la Grabación.

“Imagínate para mí lo que esto ha sido, este día ha sido impresionante, todo lo que he sentido, he vivido y llorado de alegría, digo, no me lo esperaba”, expresó.

Esta nominación tiene un valor especial para el cantante porque el disco nació como un homenaje a su papá. En el álbum también quiso recordar a otros integrantes de su familia que ya fallecieron, como sus abuelos.

El proyecto también representa su interés por mantener vivas las tradiciones musicales mexicanas. Carlos Rivera regresó recientemente a Tlaxcala, su tierra natal, donde interpretó algunas de las canciones del álbum y se inauguró el palenque que lleva su nombre.