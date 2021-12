“La buena noticia es que ya no tiene derrame. Hemorragia o derrame, es lo mismo, me han dicho, bueno... entonces, es una gran noticia, pero sigue delicada”, informó la familia de la actriz.

En entrevista con varios medios de comunicación, la familia de la primera actriz aseguró que aunque los médicos no han dado falsas expectativas, la buena noticia es que desapareció la hemorragia cerebral.

Carmen Salinas, famosa actriz y ex productora teatral de ‘Aventurera’, sigue hospitalizada tras entrar en coma natural. Sin embargo, el reciente parte médico arrojó que la famosa ha tenido un importante cambio de salud: desapareció la hemorragia cerebral.

Asimismo, indicaron que sus movimientos involuntarios se han incrementado tras llevar 27 días hospitalizada. Su condición sigue siendo grave, pero estable.

“Todavía no reacciona, no hay consciencia. No hay una respuesta, todavía sigue muy dormida. Seguimos rezando”, comentó la familia de la primera actriz.