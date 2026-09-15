Carolina Ross enciende las Fiestas Patrias en Culiacán y alista el estreno de su nuevo álbum ‘Intermedio’

Con una entrega total sobre el escenario y una cálida recepción por parte del público culichi, la cantante sinaloense Carolina Ross se presentó con éxito en la edición de las Fiestas Patrias en Culiacán, marcando el regreso de los eventos masivos a la ciudad.

Al descender del escenario, la intérprete compartió su emoción y entusiasmo tras una intensa presentación en la que dejó “el alma y el corazón”.

”Estoy increíble, muy agradecida con todo el público de Culiacán. Me acabo de bajar del escenario, la gente se merecen mi alma y mi corazón; siempre me he sentido profeta en mi tierra”, expresó la artista.

Próximo lanzamiento: “Intermedio”

En cuanto a sus proyectos musicales, Carolina Ross anunció el lanzamiento de su nueva producción discográfica titulada Intermedio, la cual estará disponible en plataformas digitales a partir del 24 de septiembre, un día después de su cumpleaños.

El álbum constará de 12 canciones, entre las cuales figuran sencillos como “Villas”, “De ahí a perderte” y su más reciente tema promocional, “Dudas”.

Un mensaje de esperanza para Sinaloa

Tras dos años sin eventos multitudinarios de este tipo en la región, la artista destacó la importancia de reencontrarse con la comunidad sinaloense a través de la música y la convivencia popular.

“Me da mucha alegría que estemos regresando a este tipo de eventos, porque como comunidad nos abraza y nos da esperanza de que pronto vamos a tener ese Culiacán de antes, el que tanto disfrutábamos. Quiero mandarle mucha fe, esperanza y fuerza a toda la comunidad sinaloense”, manifestó.

Gira “Oasis Rosa”

Además del lanzamiento del disco, la cantante invitó a sus seguidores a acompañarla en su gira ”Oasis Rosa”, la cual contempla presentaciones confirmadas en recintos destacados del país:

Del 20 a1 27 de mayo: El Lunario de la Ciudad de México.

29 de mayo: Teatro Diana en Guadalajara, Jalisco.

Para finalizar, la intérprete dedicó unas palabras de gratitud a sus paisanos y a los medios locales que la han acompañado desde el inicio de su carrera, reiterando el amor por su tierra natal: ”Mucho amor, agradecimiento y recuerden que soy suya, siempre suya”.