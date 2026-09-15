Carolina Ross suplirá a Alex Fernández en ‘El Grito’ de Culiacán; se sumará Playa Limbo

La cantante sinaloense Carolina Ross se sumará esta noche a los festejos del Grito de Independencia en la Explanada de Palacio de Gobierno, tras la cancelación de Alex Fernández por un problema de salud.

Ross, originaria de la capital sinaloense, será la encargada de tomar el escenario para participar en la celebración patria, con un repertorio de pop y regional mexicano.

Su incorporación al programa se dio después de que Alex Fernández, nieto del fallecido cantante Vicente Fernández, cancelara su presentación en la ciudad.

Reportes de medios nacionales indican que Fernández viajaba en un vuelo privado cuando presentó un problema de salud que obligó a desviar la aeronave hacia Guadalajara, donde fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.