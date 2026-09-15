Carolina Ross suplirá a Alex Fernández en ‘El Grito’ de Culiacán; se sumará Playa Limbo

La cantante sinaloense Carolina Ross se sumará esta noche a los festejos del Grito de Independencia en la Explanada de Palacio de Gobierno, tras la cancelación de Alex Fernández por un problema de salud.
Ross, originaria de la capital sinaloense, será la encargada de tomar el escenario para participar en la celebración patria, con un repertorio de pop y regional mexicano.
Su incorporación al programa se dio después de que Alex Fernández, nieto del fallecido cantante Vicente Fernández, cancelara su presentación en la ciudad.
Reportes de medios nacionales indican que Fernández viajaba en un vuelo privado cuando presentó un problema de salud que obligó a desviar la aeronave hacia Guadalajara, donde fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
El cantante permanece bajo atención médica y, según los reportes citados, su estado de salud es de pronóstico reservado. La situación también provocó la cancelación de su participación en los festejos patrios de Culiacán.
Ante esta situación, Carolina Ross fue incorporada al programa para ocupar el espacio que había sido contemplado para Fernández, asegurando la continuidad del evento.
Ross ha desarrollado una trayectoria en la música pop y regional mexicana. Se ha consolidado como una de las voces sinaloenses con presencia en la escena musical nacional.
A la incorporación de Carolina Ross se suma también Playa Limbo, agrupación mexicana que fue anunciada de último momento como parte de las celebraciones del Grito de Independencia.
La banda será la encargada de abrir el gran escenario musical instalado en la explanada de Palacio de Gobierno, con una presentación que busca poner el ambiente festivo y llevar al público por un recorrido de nostalgia a través de sus canciones.
Con estos cambios, la cartelera musical de la noche contará con la participación de artistas de distintas generaciones y estilos, ampliando la oferta de entretenimiento para quienes acudan a la celebración.