Carpool Karaoke con Billy Porter, Idina Menzel y Camila Cabello

El presentador de Carpool y co protagonista de Cinderella , James Corden, le preguntó a Cabello si le dijo a su novio Shawn Mendes de su preparación para el rodaje de la película de Amazon Prime recientemente estrenada, mientras que Menzel le preguntó si Mendes era juicioso sobre el proyecto, y recordó que su ex marido solía hacer demasiados comentarios cuando leían los guiones juntos, lo que la hacía sentir muy cohibida.

“No, Shawn estaba cohibido al hablar conmigo y ni siquiera estaba en la película”, se rió Cabello, y agregó “probablemente él es más la Cenicienta en la relación que yo”.

Corden elogió a Cabello por escribir una canción que llamó la pieza central de la película, titulada Million to One, que luego cantaron. También admitió que antes de su primera cita con Mendes estaba tan nerviosa que bebió dos tragos de tequila y cantó Defying Gravity de Menzel para animarse.

Así que, por supuesto, todos cantaron Gravity también, con Menzel mientras Porter ofrecía improvisaciones de apoyo y toda la minivan entraba en un teatro digno de Broadway entre las señales de alto.

Uno de los momentos más reveladores fue cuando Corden le pidió a Menzel que reviviera lo que quizás fue su momento público más vergonzoso, esa vez que John Travolta arruinó su nombre en los Óscar del 2014 y la llamó por error “Adele Dazeem” frente a todo el mundo.

“Primero sentí mucha lástima por mí misma, como si Meryl Streep estuviera ahí afuera, esta es mi gran oportunidad y él simplemente jodió mi nombre”, dijo Menzel con una sonrisa, recordando los desgarradores ocho segundos que tuvo entre el apodo y subir al escenario frente a las estrellas más grandes del mundo.

“Estaba tan nerviosa, había meditado en ese momento, le iba a cantar a mi hijo para ponerle perspectiva a todo, ¡y luego eso sucedió y todo se fue por la ventana!”.

Con el beneficio de la retrospectiva, Menzel dijo que el error de Travolta fue en realidad “lo más grande que me ha pasado”. Pasó de ser una estrella respetada de Broadway a un meme internacional de la noche a la mañana y, como resultado, fue el comienzo de una hermosa amistad.

“Ha escrito tantos correos electrónicos agradables de disculpas, enviado flores, es tan amable, y para compensarlo, volaría a cualquier parte en este momento”, compartió Menzel.

“Y yo siempre digo, ‘No te preocupes, ¡porque fue lo mejor que me ha pasado!’” Además, ella pudo grabar su espectacular Let It Go con Cabello para después Corden y Porter unirse en el coro.

El segmento de 14 minutos también mostró a Porter entusiasmado con el casting de sus sueños como el hada madrina en la película, diciendo que el mayor sueño de su yo “mariquita de 14 años” era ser el hombre Whitney Houston.

“Así que todo lo que pude pensar fue como, ‘¡Dios mío, estoy interpretando el papel de Whitney Houston!’ Es realmente significativo porque ... durante mucho tiempo me dijeron que mi rareza sería mi responsabilidad “.

“Fue difícil encontrar mi camino, así que haber vivido lo suficiente para llegar al otro lado de ese lío y sentirme visto por mis compañeros de reparto, fue una cosa muy buena”.

“La nueva representación es algo bueno”, dijo Porter. “Ha sido una experiencia maravillosa y monumental para mí”.