Creo que la parte más difícil de todo esto es escuchar a Kathrine hablar sobre cómo pensó que iba a perderme mientras me sostenía inconsciente y mi cabeza sangraba esperando a la ambulancia”

“El coche conduce a toda velocidad contra el camión y nos deja inconscientes a Carrie y a mí. Estábamos atrapadas debajo del camión y Kathrine nos ayudó a salir. Tuvo suerte de no ser golpeada. Luego fuimos llevadas al hospital y recibimos atención médica”.

La actriz de 29 años no estaba sola, iba caminando por la acera de la calle 34 junto con dos amigas, una de ella también resultó lesionada y ambas tuvieron que ser trasladadas de emergencia a un hospital cercano durante la madrugada del primer día del 2024.

Dijo que Carrie se aferra a seguir con vida y detalló que su hijo no estaba con ella en el momento del accidente.

La actriz compartió un video en el que está lactando para su bebé y señaló que tiene que hacerlo a pesar del dolor:

“Aún tengo mucho dolor, probablemente lo que más me duele es el trasero, es raro decirlo y mis dientes. Mis manos me duelen, pero no tanto igual mi cabeza. Gracias a todos por sus mensajes y comentarios, estaré bien, soy fuerte”.