Carrie, Miranda y Charlotte juntas en la primera foto de ‘And Just Like That’

Ya lo adelantaba Sarah Jessica Parker en sus redes sociales, el rodaje de And Just Like That..., la serie que da continuación a Sex and the City, ya ha comenzado.

Sin la espectacular Samantha Jones (Kim Cattrall), Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte Yorke (Kristin Davis) vuelven a tomar las calles de Nueva York para ofrecer una dosis más de esta serie que estrenó en 1998, sumó seis temporadas y estrenó dos películas.