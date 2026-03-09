Casa de Rihanna en Los Ángeles es atacada con arma de alto poder

Rihanna acaba de vivir uno de los momentos más aterradores de su carrera, y no, no tiene nada que ver con el lanzamiento de su próximo disco (que seguimos esperando).

La policía de Los Ángeles detuvo a una mujer que, presuntamente, descargó un rifle de asalto contra la mansión de la cantante en California.

El ataque: 10 disparos y un Tesla blanco

Todo ocurrió a plena luz del día, cerca de las 13:21 horas en Beverly Hills. Según reportes de Los Angeles Times y la ABC, una mujer de 30 años se acercó a la propiedad de Riri y abrió fuego.

El arma: Un rifle de asalto AR-15 (sí, de esos que solo se ven en películas de Rambo y en hechos criminales muy serios).

El saldo: Se dispararon unas 10 veces. Cuatro impactos dieron en la residencia y al menos una bala logró atravesar las paredes.

La huida: La sospechosa intentó escapar en un Tesla blanco, pero la policía logró interceptarla poco después.

Al registrar el auto, los agentes encontraron el rifle y siete casquillos. Por ahora, el móvil del ataque sigue siendo un misterio.

La intérprete de Umbrella y Diamonds se encontraba dentro de la mansión en el momento del tiroteo. Afortunadamente, salió ilesa y no se reportaron heridos, aunque el susto nadie se lo quita.

Lo que aún no está claro es si su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus tres hijos (que tienen entre 3 años y apenas seis meses) estaban con ella en ese momento. Hasta ahora, ni la cantante ni su equipo han dado declaraciones oficiales en redes sociales.

No es la primera vez que vulneran su seguridad

Parece que ser una de las mujeres más ricas y famosas del mundo viene con un costo de seguridad altísimo. Este no es el primer “evento” extraño en las propiedades de la empresaria de Fenty Beauty:

En 2018: Un hombre logró burlar la seguridad y colarse en otra de sus casas en Los Ángeles antes de ser arrestado.

El acoso a celebridades y los ataques a sus domicilios en Los Ángeles han ido al alza, obligando a muchas estrellas a convertir sus casas en verdaderas fortalezas.

Por ahora, la sospechosa está bajo custodia de la policía y enfrentará cargos graves.

La discusión en Estados Unidos respecto al control de armas sigue latente. Este atentado contra una celebridad podría reavivar lo que ha ocurrido en centros comerciales, cines y escuelas con resultados lamentables.