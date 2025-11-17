Casimiro Zamudio visita al embajador Quirino Ordaz en Madrid

MADRID._ En un encuentro marcado por la camaradería y el orgullo mazatleco, Casimiro Zamudio, líder de Su Majestad Mi Banda El Mexicano, visitó al embajador de España, Quirino Ordaz Coppel, durante una estancia personal en la capital española.

La reunión destacó la extensa trayectoria del intérprete y el creciente alcance internacional de la agrupación.

Durante el encuentro, el embajador se mostró complacido de recibir a Zamudio, quien cuenta con más de 50 años de trayectoria como compositor, arreglista, productor y cantante, y cuyo legado en el regional mexicano incluye la creación del popular movimiento de “Baile del Caballito”.

El embajador recibió tanto a Casimiro Zamudio como a su esposa, Kerena Zamudio, quienes se encuentran de vacaciones en España, país que forma parte del continente europeo.

Asimismo, no se descarta que la agrupación se presente próximamente en la Madre Patria, lo que convertiría a España en el segundo país del continente europeo en recibir a Su Majestad Mi Banda El Mexicano, después de su exitoso concierto en París, Francia en 2022.

La música de la agrupación pone en alto a Mazatlán, llevando su identidad, ritmo y tradición a públicos de distintos países y consolidando el orgullo mazatleco en escenarios en México así como internacionalmente destacando en países como Venezuela, Canadá, Estados Unidos y Nicaragua.

A lo largo de su trayectoria, Su Majestad Mi Banda El Mexicano se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano, reconocida por su estilo festivo que combina ritmos sinaloenses con elementos modernos.

Con éxitos como “El Baile del Caballito”, “Feliz, Feliz” y “Mary la Orgullosa”, la banda ha trascendido generaciones y fronteras, convirtiéndose en un referente obligado de la música popular.

Su capacidad para conectar con públicos diversos ha impulsado su presencia internacional, llevando el sello de Mazatlán a escenarios de América y Europa.