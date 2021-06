Ana Beatriz Martínez Solórzano, quien nació en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1946, ha sacudido esa red social con mensajes que hablan del empoderamiento de la mujer y del no tenerle miedo a la edad, lo que ha colocado su nombre artístico, Ana Martín, como trending topic en los últimos días.

En 1963, Ana Martín convirtió en la primera mexicana en participar en el certamen de Miss Mundo, pero fue descalificada luego de que se descubriera que tenía 17 años.

La misma actriz recordó la anécdota y compartió algunos detalles de esa experiencia con sus seguidores de Twitter.

“Después que me descalificaron de Miss Mundo salí llorando, pero me di cuenta que lo mío en verdad era ser actriz, me dieron mi primer protagónico en donde gané mi primera diosa de plata. Gané más que una corona”, escribió la actriz.

Ana Martín inició su carrera artística en 1973 en Mi primer Amor, telenovela de Televisa en donde compartió créditos con Ofelia Guilmáin, Juan Ferrara y Diana Bracho.