Causa furor colección exclusiva de Bad Bunny con la marca Zara

Una vez más, Bad Bunny mostró su fuerza de convocatoria y su importancia en la industria del entretenimiento. Este fin de semana, el puertorriqueño lanzó junto a Zara una colaboración exclusiva con la presentación de su nueva colección, Benito Antonio, en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan.

El exponente urbano desató la euforia entre las personas presentes en el centro comercial y causó un gran revuelo en redes sociales al ser captado saliendo de la tienda de Zara con las manos llenas de mercancía de su línea de ropa.

El logotipo de esta inédita colección ya había sido revelado anteriormente, ya que estaba impreso en la silla en la que se preparó para la Met Gala. De momento, sólo se puede acceder a la colección en el local del centro comercial en San Juan y en la página web de Zara, la señala llegará el 21 de mayo, señala vanguardia.com