Causa gran impacto Cazzu con su nuevo tema titulado ‘Con Otra’

Con este lanzamiento, la llamada “Jefa” reafirma su versatilidad artística y su conexión con los sonidos que la vieron crecer. En esta nueva etapa, Cazzu no solo regresa al género con el que dio sus primeros pasos en la música, sino que también asume un nuevo rol creativo al dirigir su propio video.

El clip cuenta con la participación especial de Karina La Princesita, una de las voces más representativas de la cumbia argentina, aportando un toque de nostalgia y autenticidad a la producción, señala peopleenespanol.com

El impacto de Con Otra ha sido inmediato. A menos de 24 horas de su lanzamiento, el videoclip oficial ya supera los 2.5 millones de reproducciones en YouTube, consolidando la influencia de Cazzu en la escena musical y demostrando la fidelidad de su público.

Según los internautas, pareciera ser un mensaje directo a la joven de 21 años. “¡Nació un Himno!”; “Cazzu era hundirla, no arrastrarla hasta el fondo del mar. ¡Me encanta!”; “Alguien no va a soportar ¡México te quiere!”; “Sin apellidos prestados ni duetos forzados, así suena el talento real”; “Cachetada con guante blanco, que temazooo”; “De los tres últimos temas que sacó Cazzu, este es el primero que realmente va dedicado a Ángela. Y es una canción dura, pero al mismo tiempo correcta. Sin insultarla, sin desearle mal, solo recordándole que, efectivamente, no ganó”, fueron algunos comentarios de los internautas.

“La que nada debe, nada teme/ Robado se va lo que robado viene/Tu papá y mamá debieron enseñártelo/ Te enloqueces cuando él habla conmigo/ Él me extraña y yo ni siquiera lo miro/ Niña, no tengo intenciones de quitártelo”, versa la canción.

“No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra/ Será con otra y recordarás/ De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar/ Y no lo dudo, te lo aseguro/ No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra/ Y será con otra y recordarás/ De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar/ Y no lo dudo, te lo aseguro/ Te va a engañar”.

Cabe destacar que además de la celebración de Belinda, otra de las ex de Christian Nodal, en esta canción, Cazzu ha marcado un hit que, a tan solo unas horas de su lanzamiento, ya cuenta con más de 1.6 millones de visualizaciones en YouTube.