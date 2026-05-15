Causa polémica presencia de Britney Spears en restaurante de Los Ángeles

Britney Spears quedó nuevamente en medio de una polémica luego de que varios medios estadounidenses reportaran un supuesto incidente ocurrido durante una cena en un restaurante de Los Ángeles.

De acuerdo con testigos citados por Page Six, la cantante habría protagonizado una escena descrita como “errática”, generando incomodidad entre algunos clientes del lugar.

Según las versiones difundidas, Britney Spears se encontraba cenando en el restaurante Blue Dog Tavern, en Sherman Oaks, acompañada por dos personas, cuando comenzó a hablar en voz alta, levantarse constantemente e incluso hacer ruidos que algunos describieron como “ladridos”.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando varios asistentes notaron que la cantante tenía un cuchillo en la mano mientras caminaba cerca de otras mesas, situación que llevó a una clienta a asegurar que llegó a “temer por su vida”, señala quien.com