Causa revuelo en redes María Conchita Alonso con sus declaraciones sobre el Me Too y de la vacuna contra Covid-19

Durante la conferencia de la presentación de “GranDiosas”, la cantante de nacionalidad cubana, venezolana y estadounidense, compartió su punto de vista sobre el movimiento Me Too, esto de acuerdo con información de Infobae.

La actriz y cantante, María Conchita Alonso, está en el ojo del huracán por considerar que el movimiento social Me Too es una exageración y lanzarse en contra de la vacuna que la protegería de contagiarse por segunda ocasión de Covid-19.

Frente a la prensa dijo que ella considera que se trata de una exageración, pues ahora los hombres tienen miedo de acercarse a una mujer y externarle un comentario porque les puede traer repercusiones.

“Esto del Me Too a mí me parece que es exagerado. A mí me encanta que un hombre me lance piropos y hoy en día, miedo tienen de lanzar piropos porque los pueden demandar”, declaró.

Puntualizó que, desde su perspectiva, son un extremo algunas de las medidas que proponen las personas que están a favor de dicho pronunciamiento. Así como que le parecen contradictorios porque las mujeres que alzan la voz ante un ataque continúan laborando con su supuesto agresor.

“Dicen que alguien hizo tal cosa pero siguen trabajando con esa persona. Que le hicieron un avance sexual, que se portó mal, hablando sexualmente que es de lo que estamos hablando, pero, sin embargo, siguen trabajando con esa persona. Eso yo no lo entiendo”, explicó.

Para la cantautora, el modo en que están procediendo dichos ideales dentro de la sociedad están mal ya que no se deben llevar de un extremo al otro. Piensa que es necesario tomar en cuenta el otro lado de la moneda porque resulta difícil pensar en qué decir para no agredir a la otra persona.

“Horrible. Eso de tener que pensar lo que uno va a decir porque si no meten la pata y pueden herir a no sé quién y no sé cuanto... ¡ay no!”, expresó.

Motivo por el cual, la también actriz de 63 años de edad dijo que ella no tiene por que cambiar su forma de expresarse y comunicarse con los demás, sólo porque los grupos que han declarado haber sido víctimas de algún tipo de agresión así lo quieren.

“Yo no voy a cambiar mi forma de ser hoy en día porque un grupo de mujeres, que son menos en realidad, que hablan mucho, dicen una cosa”, dijo.

Por lo que dejó claro que a ella le gusta seguir escuchando que las personas le digan cosas sobre su persona, principalmente de los hombres ya que, según la intérprete cubana, es su naturaleza, y si alguno le resulta grosero le respondería.

“Porque es la naturaleza del hombre, decir cosas bonitas o cosas a veces pasadas de tono pero está entonces la mujer para pararlo y ya está, no para demandar”, mencionó.

Por otro lado, la cantante de Noche de copas declaró que ella no está dispuesta a ponerse la vacuna contra la Covid-19 a pesar de que ya padeció sus consecuencias en diciembre del año pasado. También contó que no usa cubrebocas o algún tipo de protección porque no le tiene miedo a la enfermedad.

“Ni loca soy un conejillo de indias porque eso es lo que ellos están haciendo. Somos el conejillo de indias. Es imposible que en menos de un año tengan una vacuna que ellos sepan que funciona”, dijo para Ventaneando.

La actriz que trabajó en Hollywood en los años ochenta piensa que el miedo es la herramienta que usa, según ella, una élite conformada por un grupo de personas a nivel mundial quienes quieren ejercer un tipo de control absoluto de la población mundial.