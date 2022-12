Causa sensación La Adictiva en Tik Tok por el juego de México

MAZATLÁN._ A unos minutos antes del tercer partido de México, ahora contra Arabia Saudita en el Mundial de Qatar, Banda La Adictiva está causando sensación con un nuevo video en Tik Tok donde hace alusión a este encuentro del tricolor.

En su cuenta laadictivaoficial el video dura 1.04 minutos y se enfoca en el partido de este miércoles y fue grabado en su autobús cuando iban viajando.

Todos con la camiseta de México bien puesta. Son nueve integrantes los que cantan a todo pulmón esta rola, encabezados por Memo Garza, Isaac Salas y Jerry Corrales.

“Se le extraña demasiado a Rafa Márquez y también al Chicharito ni un gol hemos anotado y ya viene el tercer partido, Ya no metan al compa Jiménez, es bueno pero ahorita no anda al millón ese plebe, el miércoles jugamos con Arabia y ese es el decisivo, si no metemos más de cuatro goles estamos perdidos, no se asusten claro que se puede, y si no avanzamos aquí nos vemos pal que viene”.

Tiene 1.5 millones de seguidores y 4.1 millones de vistas este video publicado en Tik Tok hace 18 horas.

La Adictiva, quien anteriormente se llamaba Banda San José de Mesillas, es una banda de música regional mexicana, fundada en el 19 de marzo de 1990, en un poblado de San José De Mesillas Concordia, Sinaloa, México.