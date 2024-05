Los fanáticos de Alejandro Fernández y Anitta reaccionaron rápidamente al anuncio de la colaboración. La mayoría de los comentarios fueron positivos, con muchos seguidores mostrando entusiasmo y elogios por la combinación inesperada de estilos musicales.

No obstante, no todas las reacciones fueron favorables. Algunos seguidores expresaron su descontento, argumentando que la imagen de Anitta no encajaba con la de Alejandro Fernández.

“La tóxica” combina los estilos distintivos de ambos artistas. Alejandro Fernández, conocido por su poderosa voz y su herencia en el regional mexicano, y Anitta, una de las estrellas del reguetón y la música pop en Brasil, podrían ofrecer una propuesta fresca y única en la escena musical.