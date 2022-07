¿Quién es Neal McDonough?

Neal creció en Barnstable, y estudió en la Barnstable High School y posteriormente obtuvo su BFA de la Universidad de Siracusa, donde fue miembro de la Fraternidad Sigma Chi. Luego de graduarse, estuvo un tiempo entrenándose en la London Academy of Music and Dramatic Art.

Debutó ante las cámaras en el año 1990 con una pequeña participación en el thriller Darkman, protagonizado por Liam Neeson y Frances McDormand. A partir de entonces, desarrolló una próspera carrera, tanto en cine como en televisión, e incluso se ha desempeñado como actor de voz.

Como actor de voz sus créditos incluyen los videojuegos como The Incredible Hulk: Ultimate Destruction y Rogue Warrior, y el corto Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D. McDonnugh también fue parte del elenco de varios telefilmes como Ambush in Waco: In the Line of Duty, White Dwarf, Blue River e Invasion, entre otras.

Neal McDonough cuenta con una trayectoria artística de casi 30 años, la cual se ve traducida en una participación en 33 películas y 25 series de televisión.

Principales filmes