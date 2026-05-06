Cautiva Walo Silvas con su interpretación ‘Mi razón de ser’ con orquesta sinfónica

La tercera edición del programa Juego de Voces está entrando en su recta final. Este domingo se vivió una semifinal marcada por emociones intensas, mayor rivalidad entre los equipos y la participación de una orquesta sinfónica especial que acompañó a los concursantes en su camino hacia la gran final.

Durante la emisión del último programa, Los Favoritos (integrados por Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas) y Los Consentidos (conformados por Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas), llegaron empatados, por lo que el desempate elevó la tensión desde el inicio.

En esta ocasión, Walo Silvas, vocalista de la MS y parte del grupo de Los Favoritos en este programa, cautivó a los presentes, interpretando junto a orquesta sinfónica, un tema conocidos por muchos, sobre todo en el regional mexicano, titulado Mi razón de ser, una pieza que solo en YouTube sobrepasa los 9.7 millones de visualizaciones.

Vestido de smoking, Walo Silva brindó una versión mucho más refinada a la que se conoce de la Banda MS, pero con el mismo sentimiento que lo caracteriza en la voz de Walo, siendo su interpretación celebrada por sus compañeros y el público presente.