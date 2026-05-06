Cautiva Walo Silvas con su interpretación ‘Mi razón de ser’ con orquesta sinfónica

La tercera edición del programa Juego de Voces está entrando en su recta final. Este domingo se vivió una semifinal marcada por emociones intensas, mayor rivalidad entre los equipos y la participación de una orquesta sinfónica especial que acompañó a los concursantes en su camino hacia la gran final.
Durante la emisión del último programa, Los Favoritos (integrados por Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas) y Los Consentidos (conformados por Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas), llegaron empatados, por lo que el desempate elevó la tensión desde el inicio.
En esta ocasión, Walo Silvas, vocalista de la MS y parte del grupo de Los Favoritos en este programa, cautivó a los presentes, interpretando junto a orquesta sinfónica, un tema conocidos por muchos, sobre todo en el regional mexicano, titulado Mi razón de ser, una pieza que solo en YouTube sobrepasa los 9.7 millones de visualizaciones.
Vestido de smoking, Walo Silva brindó una versión mucho más refinada a la que se conoce de la Banda MS, pero con el mismo sentimiento que lo caracteriza en la voz de Walo, siendo su interpretación celebrada por sus compañeros y el público presente.
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Una publicación compartida por Oswaldo Silvas (@walo_ms07oficial)
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Tras su presentación, el cantante celebró su interpretación en sus redes sociales. “Me maravilla la sinfónica, es un sueño cumplido poder cantarla. Está canción es una canción muy especial, gracias Juego de Voces por la oportunidad de hacerlo. Mi razón de ser, escribió Walo.
La competencia continuó con Isabel Lascurain interpretando Adelante Corazón y José Luis Roma con Hasta que me olvides, quien dio la victoria a Los Consentidos con dos puntos más, señala quien.com
Posteriormente, Mayte Lascurain cantó Sin Él frente a Walo Silvas con Mi razón de ser, otorgando un punto a Los Favoritos. La racha continuó con Esteban Silvas, que interpetó ¿Ahora Quién?, y Alex Fernández, quien destacó con Hijo de la Luna, sumando otro punto para su equipo.
Finalmente, Ernesto D’Alessio interpretó Lo que fue, no será frente a Camila Fernández con Quién eres tú, en uno de los duelos más cerrados de la noche. La victoria fue para Camila, quien sumó dos puntos para Los Consentidos.
La semifinal culminó con los equipos enfrentándose. Alex, Walo, Raúl y Ernesto cantaron Regresa a Mí, mientras que José Luis, Esteban y Camila interpretaron Vivo por Ella. La batalla terminó con Los Favoritos en la delantera, acumulando un punto. Aún así, el marcador final favoreció a Los Consentidos, quienes ganaron por dos puntos y se colocan a la cabeza rumbo a la final el próximo domingo 10 de mayo.