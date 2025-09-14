Cazzu celebra el segundo cumpleaños de Inti, tras la inauguración de su gira ‘Latinaje’

La cantante argentina Cazzu celebró el cumpleaños número 2 de Inti, la hija que tiene con el cantante de regional mexicano Christian Nodal.

A pesar de los conflictos personales que tiene con Nodal, Cazzu demostró que el bienestar de su hija es prioridad. Desde junio pasado, en una entrevista con el medio “Patria y Familia”, reveló que ya estaba organizando la fiesta de cumpleaños número dos de Inti. La artista aseguró entonces que quería preparar con detalle la celebración.

Finalmente, este 14 de septiembre la cantante compartió en redes sociales imágenes de la esperada fiesta.

En las fotografías se observa a madre e hija vistiendo atuendos a juego, además de una decoración temática con un salón de juegos, animales artificiales del bosque, flores y banderines de colores que ambientaron el lugar.

Hace dos años, la cantante argentina Cazzu y el intérprete de regional mexicano Christian Nodal dieron la bienvenida a su hija, Inti. La pequeña nació en septiembre de 2023, pocos meses después de que la artista revelara su embarazo en pleno concierto en el Movistar Arena, en Argentina, de acuerdo con elimparcial.com.

El nombre elegido para la niña, Inti, fue propuesto por Nodal en honor al dios del Sol en la cultura inca, un símbolo que para la entonces pareja representó un momento espiritual importante en su relación. Desde ese instante, la llegada de la bebé fue motivo de alegría para ambos artista. Sin embargo, tras su separación en 2024 y el repentino matrimonio de Nodal con Ángela Aguilar, la pequeña ha sido un tema central en redes sociales desde entonces.

Aunque en un principio la paternidad parecía fortalecer su vínculo, la relación entre Cazzu y Nodal se caracterizó por las intermitencias. En una entrevista con Adela Micha, Nodal reconoció que antes de la ruptura definitiva, la pareja había terminado en seis ocasiones. Finalmente, en mayo de 2024, el músico confirmó su separación a través de un comunicado.