Cazzu estrenó libro sobre reggaetón y feminismo

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, ha llegado al mundo editorial con la misma fuerza que al de la música. Su nuevo libro, Perreo, una revolución, es un viaje honesto y sin rodeos que responde a una pregunta que la persiguió por años: “¿Se puede ser feminista y reggaetonera/trapera al mismo tiempo?”

La “Jefa” del trap latino no se guardó nada. En las páginas de su libro, cuenta cómo capitalizó sus experiencias dolorosas para crear un acto de justicia a través de su arte.

A través de entrevistas con íconos del género como Ivy Queen, Noriel y Tokischa, y analizando obras que la han marcado, Cazzu teje un ensayo potente y lleno de reflexiones.

Cazzu explica que el reggaetón incomoda a los más conservadores porque retrata a una mujer “desinhibida que controla su cuerpo, sus decisiones y su sexualidad”. Para ella, las mujeres en este género se apoderan de su narrativa y se alejan de la fragilidad, la sumisión y el silencio que por mucho tiempo les fue impuesto.

“¿Por qué la libertad de vender historias sexuales en la música solo les pertenece a ellos?”, se pregunta.

El libro no solo es un análisis del género, sino un recorrido por las canciones más icónicas, donde la rapera explora el consentimiento y el juego del deseo desde la perspectiva femenina.

Cazzu confiesa que la fama le llegó de golpe, especialmente tras una dolorosa ruptura que se volvió pública. Sin embargo, en lugar de esconderse, decidió usar ese espacio para hablar y reflexionar. Reconoce que la experiencia la ayudó a evolucionar y a transformar su “furia descontrolada” en un poder bien dirigido.

Su nuevo disco, Latinaje, y el éxito de su sencillo “Con otra” (la canción de una artista femenina más reproducida de 2025), demuestran que su voz está más fuerte que nunca.

Al final, Cazzu revela que su valentía viene de casa, de un matriarcado poderoso liderado por su madre, quien siempre fue su mayor ejemplo de fuerza y respeto. Con una mamá así, no hay más que decir.