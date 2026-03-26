$!CCXP México 2026 se prepara para celebrar el multiverso de la cultura pop

La convención CCXP México 2026 celebrará su tercera edición del 24 al 26 de abril en la Ciudad de México, consolidándose como uno de los eventos más importantes de cultura pop en el País. Considerada una de las mayores celebraciones del entretenimiento, la convención reunirá en el Centro Banamex a fanáticos del cine, series, cómics, videojuegos y cosplay en un espacio que integra experiencias inmersivas, paneles exclusivos y encuentros con talento nacional e internacional. Como parte de sus actividades previas, el 23 de abril se llevará a cabo la Spoiler Night, una jornada con acceso anticipado para asistentes con Epic Pass, quienes podrán conocer antes que nadie las atracciones y sorpresas preparadas para los tres días del evento.





El “multiverso” de la CCXP incluirá espacios emblemáticos como el Thunder Stage by Cinemex, donde se realizarán anuncios exclusivos y presentaciones con invitados especiales, así como el Omelete Stage by Dos Equis, dedicado a entrevistas y charlas con talento de la industria. Entre las áreas más destacadas se encuentra el Artists’ Valley, considerado el “santuario” de los ilustradores, con la participación de más de 100 artistas; además del Cosplay Universe, donde se celebrará el certamen Cosplay Master, que reúne a destacados exponentes de esta disciplina en la que se recrea a emblemáticos personajes a través de detallados disfraces. La oferta se complementa con la Game Island, enfocada en eSports; el Magic Market, dirigido a coleccionistas; la tienda oficial CCXP Store y una zona gastronómica. Como novedad, esta edición incorporará el área Board Games, dedicada a los juegos de mesa.









En su pasada edición, la convención logró reunir a más de 71 mil asistentes, con la participación de 20 estudios, más de 100 marcas, 148 artistas y alrededor de 70 paneles. Entre las figuras internacionales presentes destacaron Scarlett Johansson, John Cena, James Gunn, Mads Mikkelsen, Jonathan Bailey y Mahershala Ali; además del elenco de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, integrado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach. Para 2026, ya se ha confirmado la participación del actor Tom Wlaschiha, reconocido por su papel de Jaqen H’ghar en Game of Thrones y Dmitri “Enzo” Antonov en Stranger Things.

También estará presente Bruce Dickinson, quien además de su trayectoria musical con Iron Maiden ha desarrollado proyectos como The Mandrake Project, que fusiona cómic y música. A la lista se suma Christopher Lloyd, recordado por su icónico papel como el Dr. Emmett “Doc” Brown en la saga de Volver al Futuro, entre muchos personajes más.

En cuanto a la industria, estudios como Amazon Prime, HBO Max, Disney, Warner Bros. y Paramount+ acudirán para presentar sus nuevas producciones. Entre los contenidos más esperados destacan la serie Spider-Noir por parte de Amazon Prime; las series La Casa del Dragón, Stuart Fails to Save the Universe y Un Show Más, de HBO Max; las películas The Mandalorian and Grogu, Toy Story 5, Moana, El Diablo viste a la moda 2 y contenido de Marvel, presentado por Disney; así como las cintas Supergirl y Mortal Kombat II, de Warner Bros. Además, los seguidores de One Piece podrán disfrutar de un stand inmersivo, mientras que otras franquicias y sorpresas serán reveladas en los próximos días.