Celebra Bad Bunny la cultura latina y hasta un “¡Viva México!” sonó previo al medio tiempo

Previo a su presentación en el Medio Tiempo del Super Bowl, Bad Bunny ofreció una conferencia de prensa en la que compartió mínimos detalles sobre su esperado show.
El cantante de origen puertorriqueño destacó lo que va a ser su participación en el que hará presencia de la cultura latina.
“Para ser honesto no sé cómo me siento, ha sido mucho, mi tour, los Grammys la semana pasada, todo eso significa que estoy trabajando en este show. Me siento muy agradecido y aunque de momento me veo serio, estoy muy agradecido, procesando, estoy emocionado sobre la presentación, pero al mismo tiempo, me siento muy emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, quienes siempre han creído en mí”, destacó.
La palabra agradecimiento fue una de las constantes durante su intervención que estuvo bajo la conducción de Ebro Darden y Zane Lowe quienes intentaron obtener spoilers, pero el cantante no se dejó, por lo que el misterio sigue estando presente.
“Sé que la gente va a estar feliz este domingo, se va a divertir y bailar. Va a ser una gran fiesta. Quiero traer al escenario mi cultura, no quiero dar ‘spoilers’, lo único de lo que se tienen que preocupar es de bailar”, se limitó a decir.
“Creo que voy a tener muchos invitados. Van a ser mi familia, mis amigos, o toda la comunidad latina alrededor del mundo que me apoya. Hay mucha gente que me ama alrededor del mundo...el mundo va a estar feliz este domingo. Y van a bailar”, mencionó.
En medio de la conferencia de prensa un grupo comenzó a gritar que eran de México y hasta la mamá de uno de ellos recibió un saludo. “¡Viva México! Saludo a tu mamá y a la de todo el mundo”, dijo.