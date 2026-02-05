Celebra Bad Bunny la cultura latina y hasta un “¡Viva México!” sonó previo al medio tiempo

Previo a su presentación en el Medio Tiempo del Super Bowl, Bad Bunny ofreció una conferencia de prensa en la que compartió mínimos detalles sobre su esperado show.

El cantante de origen puertorriqueño destacó lo que va a ser su participación en el que hará presencia de la cultura latina.

“Para ser honesto no sé cómo me siento, ha sido mucho, mi tour, los Grammys la semana pasada, todo eso significa que estoy trabajando en este show. Me siento muy agradecido y aunque de momento me veo serio, estoy muy agradecido, procesando, estoy emocionado sobre la presentación, pero al mismo tiempo, me siento muy emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, quienes siempre han creído en mí”, destacó.