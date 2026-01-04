Celebra bailando Alicia Machado la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro se dio en el marco de una operación militar liderada por Estados Unidos en Caracas. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados a Nueva York, donde enfrentarán cargos federales por narcoterrorismo y otros delitos en tribunales estadounidenses.

El hecho ha tenido repercusiones políticas y sociales en todo el mundo. En el ámbito del entretenimiento varias figuras públicas compartieron sus reacciones, incluyendo Alicia Machado, ex Miss Universo y actriz venezolana, cuyos mensajes se volvieron virales en redes sociales.

La madrugada del 3 de enero de 2026 se confirmó la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a manos de fuerzas militares estadounidenses tras una operación en Caracas.

La actriz y ex Miss Universo venezolana Alicia Machado compartió en sus redes sociales su reacción tras la noticia. En un mensaje acompañado de la bandera de Venezuela dijo: “¡Viva Venezuela, mi patria querida! El gran principio del fin. Dios con nosotros quien en contra”.

Además publicó un video bailando al ritmo de música latina desde su hogar, mostrando alegría ante la confirmación de la captura. Sus seguidores respondieron con mensajes de apoyo, señalando que veían esperanza en el futuro de su país, señala elimparcial.com

Las figuras del entretenimiento muchas veces reflejan o amplifican las emociones de comunidades completas, especialmente cuando se trata de hechos que afectan directamente a sus países de origen o audiencias globales.

En este caso, la captura de Nicolás Maduro ha generado un impacto emocional fuerte entre venezolanos en el exterior y sus seguidores, por lo que las reacciones de estas celebridades han ayudado a visibilizar ese sentimiento en redes sociales y medios de comunicación.

La celebración pública de Alicia Machado y otros personajes del espectáculo tras la captura de Maduro se insertó rápidamente en tendencias digitales debido a la combinación de un hecho histórico con fuertes connotaciones personales y emocionales para muchas personas.

Sus mensajes se convirtieron en parte de la narrativa global sobre el futuro político de Venezuela y la forma en que comunidades en el extranjero procesan cambios importantes en su país de origen.